$!Detienen a dos hombres con fentanilo y 50 mil dólares en Culiacán

Dos individuos fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional en el Bulevar Universitarios, Culiacán, en posesión de una suma considerable de dinero en efectivo y pastillas de fentanilo.
La información, difundida a través de un escueto comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reporta el decomiso de 50 mil dólares americanos y 200 pastillas del potente opioide sintético.
El texto oficial no precisó cómo ocurrió la detención ni la ubicación exacta, dejando interrogantes sobre la operación que culminó en el aseguramiento.
De acuerdo con las imágenes compartidas, muestran a los sujetos circulaban en un automóvil Volkswagen Vento color rojo al momento de su captura. Los detenidos, junto con el dinero y la droga asegurada, fueron canalizados a las instancias ministeriales correspondientes para que se defina su situación legal.