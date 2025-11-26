Seguridad
Detienen a dos hombres con fentanilo y 50 mil dólares en Culiacán

La Guardia Nacional detuvo a dos personas en el Bulevar Universitarios con 50 mil dólares en efectivo y 200 pastillas de fentanilo. El comunicado oficial de la SSPC no detalló la operación, generando dudas sobre el aseguramiento
Noroeste Redacción
26/11/2025 12:48
Dos individuos fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional en el Bulevar Universitarios, Culiacán, en posesión de una suma considerable de dinero en efectivo y pastillas de fentanilo.

La información, difundida a través de un escueto comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reporta el decomiso de 50 mil dólares americanos y 200 pastillas del potente opioide sintético.

El texto oficial no precisó cómo ocurrió la detención ni la ubicación exacta, dejando interrogantes sobre la operación que culminó en el aseguramiento.

De acuerdo con las imágenes compartidas, muestran a los sujetos circulaban en un automóvil Volkswagen Vento color rojo al momento de su captura. Los detenidos, junto con el dinero y la droga asegurada, fueron canalizados a las instancias ministeriales correspondientes para que se defina su situación legal.

