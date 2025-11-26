$!Detienen a dos hombres con fentanilo y 50 mil dólares en Culiacán

Dos individuos fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional en el Bulevar Universitarios, Culiacán, en posesión de una suma considerable de dinero en efectivo y pastillas de fentanilo.

La información, difundida a través de un escueto comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reporta el decomiso de 50 mil dólares americanos y 200 pastillas del potente opioide sintético.