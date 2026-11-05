Detienen a dos hombres con fusil AK-47, droga y una motocicleta robada en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano en la colonia Pueblo Nuevo, en Escuinapa, donde les aseguraron un fusil AK-47, 72 dosis de presunta metanfetamina y una motocicleta con reporte de robo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la detención se realizó durante trabajos de prevención y seguridad en ese municipio del sur de Sinaloa, mediante un operativo del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con personal militar.

La corporación informó que los agentes observaron a dos hombres afuera de un domicilio en la colonia Pueblo Nuevo. Al percatarse de la presencia de las autoridades, ambos intentaron ingresar rápidamente al inmueble, lo que llamó la atención de los elementos, quienes se acercaron para verificar la situación.

Durante la intervención, los agentes inspeccionaron el sitio y detuvieron a los dos hombres. Además, aseguraron un fusil tipo AK-47, calibre 7.62x39 milímetros, un cargador para arma corta, 30 cartuchos del mismo calibre, 72 dosis de presunta metanfetamina y una motocicleta con reporte de robo.

Los detenidos, junto con las armas, los cartuchos, la presunta droga y la unidad recuperada, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se realicen las investigaciones correspondientes.