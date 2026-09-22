Detienen a dos hombres con mil 520 dosis de marihuana en Concordia

CONCORDIA. _ Dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por fuerzas federales en posesión de cuatro armas largas, cargadores, cartuchos y mil 520 dosis de marihuana en el municipio de Concordia.

El aseguramiento fue dado a conocer por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias que derivaron en la detención ni precisó el lugar donde ocurrió el operativo.

De acuerdo con la información oficial, en la acción participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, cargadores, cartuchos y mil 520 dosis de marihuana, además de detener a los dos civiles.

Los detenidos, así como las armas, municiones y la droga asegurada, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.