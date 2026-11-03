$!Detienen a dos hombres con tráiler cargado con 133 kilos de metanfetamina en la México 15, en Mazatlán

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a dos sujetos que conducían un tractocamión cargado con 133 kilos de metanfetamina, por la carretera federal México 15, en Mazatlán.
Según la dependencia, el arresto ocurrió cuando los oficiales detectaron la unidad pesada con placas del estado de Texas, Estados Unidos, y el conductor “realizó maniobras evasivas”.
Esto fue en el kilómetro 33+450 de la rúa, donde los policías detuvieron a los sujetos para hacer una revisión, y encontraron un doble fondo en el piso del remolque, sitio en que estaban ocultos 89 paquetes con metanfetamina, para un peso de 133 kilos.
Los dos hombres, de 36 y 38 años de edad, fueron detenidos y junto con el vehículo y la droga asegurada, puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.