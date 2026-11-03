$!Detienen a dos hombres con tráiler cargado con 133 kilos de metanfetamina en la México 15, en Mazatlán

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a dos sujetos que conducían un tractocamión cargado con 133 kilos de metanfetamina, por la carretera federal México 15, en Mazatlán.

Según la dependencia, el arresto ocurrió cuando los oficiales detectaron la unidad pesada con placas del estado de Texas, Estados Unidos, y el conductor “realizó maniobras evasivas”.