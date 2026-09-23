Detienen a dos hombres en Concordia; uno es colombiano y les aseguran fusiles, minas explosivas y droga

CONCORDIA. _ Dos hombres armados, uno de ellos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Concordia, donde les aseguraron fusiles de asalto, decenas de minas explosivas y dosis de presunta droga.

La intervención ocurrió cuando agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa realizaban recorridos de vigilancia hacia la comunidad de El Magistral. En el trayecto, los efectivos observaron a los ocupantes de una camioneta KIA Sorento, quienes descendieron portando equipo táctico y armas largas para intentar huir a pie.

Tras una persecución a corta distancia, los elementos policiales alcanzaron a los sospechosos y procedieron a su arresto. Durante la revisión, les incautaron dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm, 10 cargadores, 600 cartuchos útiles y 75 artefactos explosivos tipo mina de doble propósito.

En la inspección también aseguraron 60 envoltorios con una sustancia blanca con las características de la cocaína, dos chalecos tácticos, dos placas balísticas y la camioneta en la que se desplazaban, la cual estaba equipada con un sistema ponchallantas.

Los arrestados y el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad federal correspondiente para que se integre la carpeta de investigación y se determine su situación jurídica.