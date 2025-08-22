$!Detienen a dos hombres en Culiacán tras cateo; aseguran armas y vehículo robado

CULIACÁN. _ Dos civiles fueron detenidos durante un operativo conjunto realizado por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva (PEP), la mañana de este viernes en el fraccionamiento Parque San Luis, ubicado en el sector Aeropuerto de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 11:30 horas vecinos alertaron sobre una fuerte movilización de fuerzas federales y estatales en la zona. Las autoridades ingresaron a un domicilio del fraccionamiento donde localizaron a dos hombres jóvenes, quienes fueron detenidos en el lugar.