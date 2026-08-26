$!Detienen a dos hombres en el fraccionamiento Alarcón de Mazatlán tras persecución por robo de motocicleta

MAZATLÁN._ Un operativo conjunto de corporaciones de seguridad y de las Fuerzas Armadas derivó en la detención de dos hombres en el fraccionamiento Alarcón de Mazatlán, tras responder a una alerta al 911 por el despojo violento de una motocicleta.
En la acción participaron la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Ejército Mexicano.
De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a los detenidos se les aseguraron dos armas cortas y el vehículo reportado como robado.
Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.