Seguridad
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Denuncia al 911

Detienen a dos hombres en el fraccionamiento Alarcón de Mazatlán tras persecución por robo de motocicleta

La detención derivó luego de que fuerzas de seguridad recibieran una alerta al 911 por el despojo violento de una motocicleta; les aseguraron dos armas cortas y la unidad que había sido despojada
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
26/08/2026 12:24
26/08/2026 12:24

MAZATLÁN._ Un operativo conjunto de corporaciones de seguridad y de las Fuerzas Armadas derivó en la detención de dos hombres en el fraccionamiento Alarcón de Mazatlán, tras responder a una alerta al 911 por el despojo violento de una motocicleta.

En la acción participaron la Policía Municipal, la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Ejército Mexicano.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a los detenidos se les aseguraron dos armas cortas y el vehículo reportado como robado.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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