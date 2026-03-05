Seguridad

Detienen a dos hombres en Escuinapa con armas largas y más de mil cartuchos

En las inmediaciones de la cabecera municipal, elementos del Ejército Mexicano detectaron a los dos sujetos, quienes intentaron huir
Noroeste/Redacción
05/03/2026 18:21
Personal militar arrestó a dos personas en Escuinapa, a quienes les aseguraron armas y más de mil cartuchos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las acciones oficiales se desplegaron en las inmediaciones de la cabecera municipal.

Ahí, efectivos castrenses vieron a los dos sospechosos, vestidos con ropa y chalecos tácticos, por lo que los persiguieron.

En total, les incautaron dos armas largas, 17 cargadores, mil 374 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm y tres chalecos tácticos.

Los detenidos y los objetos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

#Detenidos
#Cartuchos
#Armas largas
