$!Detienen a dos hombres en un tractocamión que transportaba un arsenal en Mazatlán

Dos personas, presuntas integrantes de la organización delictiva “Cártel del Pacífico”, fueron detenidas y se les decomisó un tractocamión donde transportaban un arsenal, la tarde del pasado viernes 14 de agosto en Mazatlán, informó la Seguridad Pública de Sinaloa.
A través de un comunicado, la SSPE dio a conocer que en el tractocamión los dos detenidos transportaban 19 armas largas, 1,131 cargadores, 15 mil 480 cartuchos útiles de diversos calibres y diverso equipo táctico.
Aunque no se especificó el lugar de la detención, de manera extraoficial se dio a conocer la tarde del pasado viernes que el tractocamión estaba estacionado en la avenida Delfín y que las dos personas bajaban forraje.
La SSPE informó que la Guardia Nacional y Ejército Mexicano en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Policía Estatal Preventiva realizaron la detención de dos personas y aseguraron armamento en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.
Las Comandancias de la III Región Militar y la Novena Zona Militar, informan que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 14 de agosto del presente año, integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Policía Estatal Preventiva, mediante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, detuvieron a personas presuntas integrantes de la organización delictiva “Cártel del Pacífico” y aseguraron un tractocamión que en su interior transportaba un arsenal.
Tras el aseguramiento, el tráiler fue conducido y estacionado por los policías en la calle Papagayo y Río Nazas, frente al estacionamiento de la Fiscalía General de la República, en la colonia Ferrocarrilera.
Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad sinaloense.