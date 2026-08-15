$!Detienen a dos hombres en un tractocamión que transportaba un arsenal en Mazatlán

Aunque no se especificó el lugar de la detención, de manera extraoficial se dio a conocer la tarde del pasado viernes que el tractocamión estaba estacionado en la avenida Delfín y que las dos personas bajaban forraje.

A través de un comunicado, la SSPE dio a conocer que en el tractocamión los dos detenidos transportaban 19 armas largas, 1,131 cargadores, 15 mil 480 cartuchos útiles de diversos calibres y diverso equipo táctico.

Dos personas, presuntas integrantes de la organización delictiva “Cártel del Pacífico”, fueron detenidas y se les decomisó un tractocamión donde transportaban un arsenal, la tarde del pasado viernes 14 de agosto en Mazatlán, informó la Seguridad Pública de Sinaloa.

La SSPE informó que la Guardia Nacional y Ejército Mexicano en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Policía Estatal Preventiva realizaron la detención de dos personas y aseguraron armamento en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Las Comandancias de la III Región Militar y la Novena Zona Militar, informan que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 14 de agosto del presente año, integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Policía Estatal Preventiva, mediante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, detuvieron a personas presuntas integrantes de la organización delictiva “Cártel del Pacífico” y aseguraron un tractocamión que en su interior transportaba un arsenal.

Tras el aseguramiento, el tráiler fue conducido y estacionado por los policías en la calle Papagayo y Río Nazas, frente al estacionamiento de la Fiscalía General de la República, en la colonia Ferrocarrilera.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad sinaloense.