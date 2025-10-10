Detienen a dos hombres por intento de robo a comercios en el centro de Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Unidad Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), por su presunta participación en un intento de robo a comercios ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

Los detenidos fueron identificados como César “N”, de 35 años, y Fernando “N”, de 50, quienes presuntamente intentaron sustraer diversos artículos de tiendas pertenecientes a una cadena comercial.

Tras ser interceptados por agentes municipales, los hombres fueron asegurados junto con la mercancía recuperada y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación legal conforme al proceso judicial.

La SSPyTM informó que este tipo de acciones forman parte de las labores de vigilancia y prevención de delitos patrimoniales en zonas de alta actividad comercial en Culiacán.