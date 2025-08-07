Detienen a dos hombres por robo a comercio y de autopartes en Culiacán

CULIACÁN. _ En hechos distintos, elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán detuvieron a dos hombres por su probable participación en delitos de robo, uno a un comercio y otro de autopartes.

El primer detenido fue identificado como Rodolfo “N”, de 63 años, quien presuntamente sustrajo diversos artículos de una tienda de cadena comercial ubicada en la colonia San Rafael. En un segundo hecho, Miguel “N”, de 45 años, fue sorprendido cuando, aparentemente, robaba la batería del motor de un vehículo estacionado en la colonia Centro.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los objetos recuperados, donde se determinará su situación legal conforme a derecho.