Detienen a dos hombres por robos a comercios en Culiacán

Agentes de la policía municipal detuvieron en hechos separados a dos hombres por su presunta participación en la sustracción de artículos en establecimientos comerciales ubicados en la Colonia Centro y El Vallado.

Los detenidos fueron identificados con el nombre de Juan “N”, de 38 años, y Juan “N”, de 54 años.

Según el informe de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), los elementos de la Unidad Preventiva intervinieron en ambos casos después de recibir reportes ciudadanos que alertaban sobre el robo de mercancía en los negocios.

Tras su aseguramiento, los dos hombres fueron turnados ante la autoridad ministerial correspondiente para dar inicio a la carpeta de investigación por el delito de robo a comercio.