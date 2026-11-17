MAZATLÁN._ Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional cuando presuntamente intentaban ingresar al estacionamiento de una torre de condominios de la Zona Dorada, donde fueron localizados paquetes con presunta droga al interior de una camioneta.

La movilización se registró alrededor de las 08:30 horas en una torre de condominios ubicada sobre la avenida Camarón Sábalo, en el cruce con Playa Gaviotas, donde elementos federales interceptaron a los dos hombres cuando intentaban ingresar al estacionamiento del inmueble a bordo de una camioneta de carga tipo Ram Rapid.

Durante la intervención, los agentes inspeccionaron la unidad y localizaron varios paquetes con presunta droga, por lo que procedieron a detener a sus ocupantes.