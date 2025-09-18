$!Detienen a dos hombres tras rescatar a víctima de privación ilegal en Culiacán

CULIACÁN. _ Derivado de una denuncia ciudadana, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y del Grupo de Operaciones Especiales del Estado (GOES) rescataron a un hombre privado de la libertad y detuvieron a dos presuntos responsables durante un operativo en la colonia Infonavit Solidaridad, al norte de Culiacán.
Según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la acción se activó tras recibir una llamada al 911 que alertó sobre la privación ilegal de la víctima en la zona de Portalegre. Gracias al uso de tecnología de rastreo, las autoridades localizaron una camioneta Toyota Highlander en la que el hombre estaba retenido, custodiado por sujetos armados.
Con el apoyo del GOES, los policías estatales liberaron a la víctima y arrestaron a dos hombres. Durante el aseguramiento, se decomisaron dos fusiles AK-47, un arma corta calibre 9 mm, cargadores, pastillas de fentanilo, dinero en efectivo, dos vehículos equipados con sistema ponchallantas, chalecos tácticos y más de 200 dispositivos ponchallantas.
Los detenidos, junto con las armas y demás evidencias, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. La víctima recibió atención médica y apoyo legal.
El operativo contó con la colaboración del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las fiscalías General de la República y del Estado.