$!Detienen a dos hombres tras rescatar a víctima de privación ilegal en Culiacán

CULIACÁN. _ Derivado de una denuncia ciudadana, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y del Grupo de Operaciones Especiales del Estado (GOES) rescataron a un hombre privado de la libertad y detuvieron a dos presuntos responsables durante un operativo en la colonia Infonavit Solidaridad, al norte de Culiacán.

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la acción se activó tras recibir una llamada al 911 que alertó sobre la privación ilegal de la víctima en la zona de Portalegre. Gracias al uso de tecnología de rastreo, las autoridades localizaron una camioneta Toyota Highlander en la que el hombre estaba retenido, custodiado por sujetos armados.