Detienen a dos hombres tras riña y reporte de civiles armados en Culiacán

CULIACÁN. _ Derivado de un reporte ciudadano, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a dos civiles tras participar en una riña en la colonia Santa Fe, en Culiacán.

Los agentes federales realizaban tareas de reconocimiento en la zona cuando fueron alertados a través de la línea de emergencias 911 sobre la presencia de personas armadas en las inmediaciones de dicho sector, lo que motivó el despliegue inmediato de los uniformados.

Al arribar al sitio, los oficiales interceptaron a dos hombres. Uno de ellos solicitó la intervención de la corporación bajo el argumento de haber sido agredido físicamente por el otro individuo sin razón aparente; sin embargo, ante la situación de alteración del orden, ambos involucrados quedaron bajo arresto.

La intervención operativa se ejecutó de manera coordinada con efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva.

Los dos civiles fueron trasladados a las celdas de Barandilla de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por alterar el orden en la vía pública, instancia que se encargará de determinar los procedimientos legales correspondientes.