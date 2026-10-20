$!Detienen a dos hombres y aseguran 13 mil litros de combustible en la Mazatlán-Tepic

MAZATLÁN. _ Una denuncia anónima permitió a fuerzas de seguridad detener a dos hombres y asegurar un tractocamión con 13 mil litros de combustible, vehículos particulares y municiones de diversos calibres, en un operativo conjunto sobre la carretera Mazatlán-Tepic.
La acción de seguridad se realizó tras atender un reporte ciudadano anónimo recibido a través del número de emergencias 089. Esta alerta proporcionó información crucial sobre un punto específico en la carretera Mazatlán-Tepic, donde se presumía la existencia de actividades ilícitas.
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, y con el apoyo del Grupo Interinstitucional, desplegó un operativo en la zona señalada. Los elementos de seguridad ubicaron varios vehículos en aparente estado de abandono, lo que motivó una inspección.
Durante la revisión, los efectivos detuvieron a los dos hombres. En ese momento, se les aseguró un cargador para arma larga calibre 7.62x39 milímetros, además de 30 cartuchos útiles del mismo calibre.
También se confiscaron 10 cartuchos útiles calibre 5.56x45 milímetros y 39 cartuchos útiles calibre .223, lo que constituye una cantidad significativa de municiones de diferentes tipos.
Entre los bienes materiales asegurados se encontraban un automóvil Volkswagen Jetta, modelo 2026, y un vehículo Jeep Grand Cherokee Laredo, de color gris, el cual no portaba placas de circulación.
El operativo culminó con la incautación de un tractocamión International ProStar, de color blanco. Este vehículo arrastraba un autotanque con una capacidad total de 30 mil litros, el cual contenía aproximadamente 13 mil litros de combustible.
Los dos hombres detenidos, la totalidad de los vehículos, las municiones aseguradas y el combustible confiscado fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Será esta instancia la encargada de llevar a cabo las investigaciones y diligencias correspondientes conforme a la ley.