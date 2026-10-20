$!Detienen a dos hombres y aseguran 13 mil litros de combustible en la Mazatlán-Tepic

MAZATLÁN. _ Una denuncia anónima permitió a fuerzas de seguridad detener a dos hombres y asegurar un tractocamión con 13 mil litros de combustible, vehículos particulares y municiones de diversos calibres, en un operativo conjunto sobre la carretera Mazatlán-Tepic.

La acción de seguridad se realizó tras atender un reporte ciudadano anónimo recibido a través del número de emergencias 089. Esta alerta proporcionó información crucial sobre un punto específico en la carretera Mazatlán-Tepic, donde se presumía la existencia de actividades ilícitas.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, y con el apoyo del Grupo Interinstitucional, desplegó un operativo en la zona señalada. Los elementos de seguridad ubicaron varios vehículos en aparente estado de abandono, lo que motivó una inspección.