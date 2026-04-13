$!Detienen a dos hombres y desmantelan campamento clandestino en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos hombres detenidos y un campamento clandestino inhabilitado fue el saldo del enfrentamiento registrado el pasado viernes entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados en la comunidad de Lomas de Monterrey, perteneciente al municipio de Mazatlán.
De acuerdo con la información, fue en las inmediaciones de la citada comunidad cuando el viernes 10 de abril por la noche se reportaron detonaciones de armas de fuego. Los habitantes del sector señalaron que en el sitio se encontraban al menos tres hombres presuntamente heridos.
Fue hasta este lunes que autoridades federales, a través de un comunicado conjunto, dieron a conocer el saldo del operativo desplegado tras el enfrentamiento. El documento señala que los elementos castrenses realizaban recorridos de seguridad cuando localizaron un campamento clandestino.
En el sitio aseguraron 10 armas largas, cargadores, cartuchos y dos aditamentos lanzagranadas de fabricación artesanal. Asimismo, en las inmediaciones del terreno se detectaron ocho chalecos tácticos, dos máquinas para contar billetes, una motocicleta, una cuatrimoto y dos vehículos.
Las personas detenidas, así como los objetos del delito, fueron puestos bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR) para definir la situación legal de los presuntos infractores y realizar las investigaciones pertinentes.