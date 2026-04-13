$!Detienen a dos hombres y desmantelan campamento clandestino en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos hombres detenidos y un campamento clandestino inhabilitado fue el saldo del enfrentamiento registrado el pasado viernes entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados en la comunidad de Lomas de Monterrey, perteneciente al municipio de Mazatlán.

De acuerdo con la información, fue en las inmediaciones de la citada comunidad cuando el viernes 10 de abril por la noche se reportaron detonaciones de armas de fuego. Los habitantes del sector señalaron que en el sitio se encontraban al menos tres hombres presuntamente heridos.