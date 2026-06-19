$!Detienen a dos hombres y les aseguran una camioneta con armamento en Eldorado

Dos hombres con armamento fueron detenidos por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa durante un operativo realizado en las inmediaciones del ejido San Diego, en el municipio de Eldorado.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los hechos ocurrieron mientras elementos estatales realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la zona.

Durante las labores operativas, los agentes detectaron una camioneta RAM que circulaba por el sector. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes descendieron del vehículo e intentaron escapar para refugiarse en un inmueble cercano.

Sin embargo, los elementos del GOES lograron interceptarlos y concretaron la detención de ambos sospechosos.