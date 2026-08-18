Detienen a dos hombres y una mujer por presunto intento de homicidio contra cuatro personas en Navolato

CULIACÁN. _ Tres personas fueron detenidas por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) tras ser acusadas de intentar privar de la vida a cuatro personas en el municipio de Navolato.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la captura de José Carlos “N”, de 42 años; Alma Irene “N”, de 42 años; y Luis Enrique “N”, de 24 años, responde a órdenes judiciales libradas por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

Los hechos asentados en la carpeta de investigación ocurrieron el 24 de abril de 2026 en el exterior de un domicilio en Navolato. Durante una riña, los imputados agredieron físicamente a varias personas; un hombre sufrió lesiones con arma blanca, otro fue atacado con un cuchillo y golpeado, mientras que dos mujeres resultaron heridas al intentar auxiliar a las víctimas.

Los agredidos sobrevivieron tras recibir atención médica en un hospital.

Luego de los actos de investigación realizados por la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos, los agentes de la UNESA cumplieron los mandatos judiciales. Los tres acusados quedaron a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que resolverá su situación legal.