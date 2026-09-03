Detienen a dos jóvenes armados y con droga en la Colonia Urías, en Mazatlán

Agentes de la Policía Estatal Preventiva arrestaron a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, armados y en posesión de drogas, durante patrullajes realizados en la Colonia Urías, en Mazatlán.

Los elementos detectaron a los dos jóvenes al recorrer por dicha zona y tras una breve persecución, ya que los motociclistas intentaron huir.

Al alcanzarlos y revisarlos, decomisaron dos pistolas calibre 9 milímetros, cuatro cargadores y 93 cartuchos del mismo calibre, además de 140 envoltorios de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 51 gramos.

La motocicleta, que no contaba con reporte de robo, también quedó bajo resguardo de las autoridades.

Tanto los detenidos, como el resto de los indicios, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones y diligencias correspondientes.