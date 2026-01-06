Detienen a dos jóvenes por privación de la libertad en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), ejecutó una orden de aprehensión en contra de Brayan “N”, de 23 años, y Fortunato “N”, de 22 años, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con la investigación, el 16 de noviembre de 2023, la víctima fue privada de la libertad mientras se encontraba en compañía de otra persona, en un domicilio ubicado en la ciudad de Culiacán, por al menos dos sujetos armados que descendieron de un vehículo.

Posteriormente, familiares de la víctima recibieron llamadas telefónicas en las que se exigía el pago de un rescate por la cantidad de 22 millones de pesos. Tras varios días de negociación, el 21 de noviembre de 2023, el padre del afectado realizó el pago de 500 mil pesos, con lo cual se logró la liberación de la víctima.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, donde se resolverá su situación jurídica conforme a derecho.