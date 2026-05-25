$!Detienen a dos menores y una mujer tras operativos en Culiacán

CULIACÁN. _ En dos operativos distintos realizados en la capital sinaloense, autoridades federales detuvieron a 11 personas, entre ellas dos menores de edad y una mujer, además de asegurar armas de fuego, municiones, equipo táctico y vehículos.

De acuerdo con un comunicado conjunto, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal Preventiva ejecutaron un cateo en un inmueble donde detuvieron a ocho personas. Durante la acción aseguraron una ametralladora, seis armas largas, 37 cargadores, mil 180 cartuchos útiles, siete chalecos tácticos, 14 placas balísticas y dos vehículos.