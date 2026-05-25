$!Detienen a dos menores y una mujer tras operativos en Culiacán

CULIACÁN. _ En dos operativos distintos realizados en la capital sinaloense, autoridades federales detuvieron a 11 personas, entre ellas dos menores de edad y una mujer, además de asegurar armas de fuego, municiones, equipo táctico y vehículos.
De acuerdo con un comunicado conjunto, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal Preventiva ejecutaron un cateo en un inmueble donde detuvieron a ocho personas. Durante la acción aseguraron una ametralladora, seis armas largas, 37 cargadores, mil 180 cartuchos útiles, siete chalecos tácticos, 14 placas balísticas y dos vehículos.
Las autoridades no revelaron la ubicación del inmueble intervenido ni mayores detalles sobre las circunstancias que derivaron en las detenciones.
En un segundo operativo realizado en la colonia Adolfo Ruiz Cortines, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a tres personas y aseguraron tres armas largas, un arma corta, 24 cargadores, 630 cartuchos, dos chalecos tácticos, ponchallantas y un vehículo.
Las personas detenidas y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.