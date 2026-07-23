Detienen a dos motociclistas armados en Los Mochis; les aseguran una pistola 9 mm

AHOME. _ Dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta presuntamente a exceso de velocidad fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome en el sector sur de Los Mochis, luego de que uno de ellos fuera encontrado en posesión de un arma de fuego.

Los detenidos fueron identificados como Ediel Enrique “N” y Cristian Enrique “N”, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta portación de un arma de fuego de uso exclusivo.

De acuerdo con el informe de la corporación, los hechos ocurrieron mientras policías municipales realizaban recorridos de vigilancia sobre el cruce de las calles Leona Vicario y Niños Héroes, donde detectaron una motocicleta que circulaba a velocidad inmoderada.

Además, los agentes observaron que los ocupantes no portaban casco de seguridad y que la unidad carecía de placas de circulación, por lo que les marcaron el alto mediante señales audibles y luminosas.

Tras detener la marcha, los policías realizaron una inspección preventiva. Durante la revisión, Cristian Enrique “N” no portaba objetos ilícitos; sin embargo, al inspeccionar a Ediel Enrique “N”, los agentes localizaron una pistola calibre 9 milímetros fajada en la cintura.

El arma contaba con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles, por lo que fue asegurada junto con la motocicleta.

Los dos hombres fueron trasladados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía General de la República en su subsede de Los Mochis, autoridad que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.