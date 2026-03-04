$!Detienen a dos motociclistas armados en Villa Juárez, Navolato

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los arrestos y aseguramientos se produjeron tras recorridos de prevención y disuasión de autoridades por las calles de la comunidad.

Dos hombres detenidos, armas largas, municiones, ponchallantas y una motocicleta asegurada dejó como resultado operativos de autoridades en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato.

Las acciones, encabezadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), arrojaron dos detenciones, así como el incauto de un fusil AR-15 con su cargador abastecido, y un fusil AK-47 con 3 cargadores abastecidos.

Sumado a esto, decomisaron una cinta eslabonada con 50 cartuchos calibre .50, una motocicleta, un chaleco táctico y dos recipientes con ponchallantas.

Ante tales evidencias, las personas, así como la unidad ligera y demás objetos de delito, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para llevar a cabo las diligencias pertinentes.

Cabe mencionar que, durante la tarde de este martes 3 de marzo, habitantes de la sindicatura reportaron un fuerte despliegue por tierra y aire en Villa Juárez.

Según las alertas de vecinos, hubo constantes sobrevuelos de un helicóptero artillado de la Secretaría de Marina, así como el patrullaje terrestre de distintas corporaciones, como la Policía Estatal Preventiva y la SSPC.

No obstante, las autoridades no precisaron si las detenciones y aseguramientos mencionados obedecen a las acciones reportadas este martes.