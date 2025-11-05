Detienen a dos mujeres y dos hombres con droga y cartuchos en Culiacán

Autoridades de seguridad pública detuvieron en Culiacán a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, quienes poseían presunta droga y cartuchos.

El aseguramiento estuvo a cargo de elementos militares, quienes tras patrullajes en la colonia Real de Minas, al sur de la capital, inspeccionaron un vehículo.

En dicha revisión, detectaron que las personas traían consigo nueve cartuchos de arma de fuego, así como 49 dosis de presunta metanfetamina, 43 de presunta cocaína, y 33 dosis de lo que sería mariguana.

Los detenidos como el resto de las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.