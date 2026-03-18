Detienen a dos personas con armas largas y municiones en Escuinapa

ESCUINAPA.- Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), detuvieron a dos civiles en posesión de armamento de alto poder en un domicilio de la colonia Antonio Toledo Corro.

La intervención se derivó de una denuncia ciudadana al número 089, en la que se alertaba sobre la presencia de personas armadas en el sector.

Al arribar al inmueble, los agentes observaron a dos hombres que intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados metros adelante por los uniformados.

En el sitio de la detención, la autoridad aseguró dos armas largas calibre 5.56x45 mm, ocho cargadores y 240 cartuchos útiles del mismo calibre.

La acción se llevó en coordinación con elementos del Ejército Mexicano.

Tanto los detenidos como el equipo táctico y las municiones fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que se inicien las carpetas de investigación correspondientes y se determine la situación jurídica de los implicados.