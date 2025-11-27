Seguridad
|
Operativos conjuntos

Detienen a dos personas con armas y cristal en Mazatlán

Se decomisaron dos armas de fuego, cartuchos, 86 dosis de mariguana, 195 dosis de cristal y un vehículo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
27/11/2025 12:19
27/11/2025 12:19

Un operativo conjunto entre elementos del Ejército Mexicano, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) culminó con la detención de dos personas y el aseguramiento de un arsenal y diversas sustancias ilegales en Mazatlán.

La información fue difundida mediante un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, sin detallar la forma en que se llevó a cabo la detención ni el desarrollo del operativo. El reporte indica que se aseguraron dos armas de fuego, dos cargadores y 18 cartuchos útiles.

$!Detienen a dos personas con armas y cristal en Mazatlán

Además del armamento, se localizaron 86 dosis de marihuana y 195 dosis de la droga sintética conocida como cristal. También se incautó un vehículo rojo, marca MG, de modelo reciente.

Los detenidos, junto con las armas, las sustancias aseguradas y el automóvil, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

#Seguridad
#Mazatlán
#Operativos Federales
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube