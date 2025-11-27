$!Detienen a dos personas con armas y cristal en Mazatlán

Un operativo conjunto entre elementos del Ejército Mexicano, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) culminó con la detención de dos personas y el aseguramiento de un arsenal y diversas sustancias ilegales en Mazatlán.

La información fue difundida mediante un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, sin detallar la forma en que se llevó a cabo la detención ni el desarrollo del operativo. El reporte indica que se aseguraron dos armas de fuego, dos cargadores y 18 cartuchos útiles.