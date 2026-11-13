Detienen a dos personas con armas y droga en El Roble, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos personas en el poblado de El Roble, en Mazatlán, donde les aseguraron armas largas, municiones, equipo táctico y dosis de droga.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante el operativo fueron aseguradas dos armas largas, ocho cargadores para armas de uso exclusivo y 210 cartuchos de diversos calibres.

Además, las autoridades decomisaron varias dosis de presunta metanfetamina y marihuana, un chaleco táctico y dos placas balísticas.

Sin embargo, las autoridades federales no proporcionaron detalles sobre las circunstancias en las que se realizó el operativo ni cómo se concretó la detención de las dos personas.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.