Detienen a dos personas en motocicleta con reporte de robo en La Sirena, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Por la probable participación en la comisión del delito de transitar en vehículo con reporte de robo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, lograron la detención de dos personas, además de recuperar la motocicleta en que se desplazaban.

De acuerdo con un comunicado, dos faltas a la Ley de Movilidad Sustentable (falta de placas y casco de seguridad), alertaron a los elementos preventivos que realizaban recorridos de prevención del delito por las calles de la colonia La Sirena, al sur de Mazatlán.

Luego de marcarles el alto, se les hizo una inspección de persona y a la unidad, por lo que en la primera actividad no se encontró objeto de delito, pero al tener resultado de la motocicleta, arrojó el reporte de robo vigente.

Con base a los hechos relatados y al no tener respuesta sobre la procedencia lícita de la motocicleta, policías municipales detuvieron a las dos personas y fueron turnadas ante la instancia competente que se encargará de deslindar responsabilidades.