$!Detienen a dos personas en punto de revisión militar conocido como ‘El Desengaño’; les aseguran $25 millones

Durante la inspección de la unidad, los uniformados localizaron seis bolsas de plástico transparente que contenían gruesos fajos de billetes, predominantemente en denominaciones de 500 y 200 pesos mexicanos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el operativo tuvo lugar sobre la carretera Internacional México 15, en las inmediaciones de la sindicatura del Valle del Carrizo. En dicho retén, los efectivos castrenses le marcaron el alto a un vehículo perteneciente a una empresa de seguridad privada para llevar a cabo una revisión de rutina.

LOS MOCHIS._ Un fuerte golpe financiero fue asestado por parte de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras el decomiso de aproximadamente 25 millones de pesos en efectivo y la detención de dos personas en un punto de revisión militar conocido como “El Desengaño”, ubicado en el municipio de Ahome.

Al cuestionar a los dos tripulantes sobre el origen de los valores, estos no lograron presentar la documentación correspondiente para acreditar su legalidad.

Ante la probable comisión de un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tanto los dos empleados como los 25 millones de pesos fueron asegurados de inmediato.

Los detenidos y el numerario incautado fueron trasladados y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), con subsede en la ciudad de Los Mochis. Será esta autoridad la encargada de realizar el conteo oficial del monto asegurado y deslindar responsabilidades.

Aunque las dependencias federales han mantenido total hermetismo respecto a la fecha y hora exacta en que se efectuó este decomiso, la información que ha trascendido de manera extraoficial sugiere que el aseguramiento pudo haberse realizado durante el pasado martes 9 de abril.

Esta versión toma fuerza debido a que, en esa misma fecha, se registró un fuerte operativo donde ingresaron al menos cinco personas a las instalaciones de la FGR en Los Mochis, entre las cuales figurarían los dos custodios que transportaban el millonario cargamento.

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial detallando los pormenores de este operativo.