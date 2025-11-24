Detienen a dos personas por presunto robo en comercios en Culiacán

Elementos de la Unidad Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detuvieron, en hechos distintos, a un hombre y una mujer señalados por su presunta participación en robos cometidos en establecimientos comerciales de los sectores Lomas de San Isidro y Emiliano Zapata.

Las personas detenidas fueron identificadas como Rubén “N.”, de 52 años, y Mariela “N.”, de 47 años. En ambos casos, los agentes intervinieron después de que presuntamente sustrajeran mercancía de los negocios afectados.

Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica.

La SSPyTM señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para fortalecer la seguridad y preservar el orden en beneficio de la ciudadanía culiacanense.