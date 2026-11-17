MAZATLÁN._ Dos personas fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional durante una inspección a una camioneta estacionada en una torre de condominios de la Zona Dorada de Mazatlán, donde presuntamente fueron localizados paquetes con droga.
La movilización se registró alrededor de las 08:30 horas en una torre de condominios ubicada sobre la avenida Camarón Sábalo, en el cruce con Playa Gaviotas, donde elementos federales inspeccionaron una camioneta de carga tipo Ram Rapid que se encontraba en el estacionamiento del inmueble.
Durante la revisión, los agentes localizaron varios paquetes con presunta droga, por lo que detuvieron a dos personas que se encontraban en el lugar.
La camioneta y los paquetes asegurados fueron trasladados, junto con los detenidos, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mazatlán, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.