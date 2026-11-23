CULIACÁN. _ Dos personas detenidas, armas de fuego, cargadores, cartuchos, metanfetamina y dos vehículos asegurados fue el saldo de dos operativos realizados por fuerzas federales en distintos puntos de Culiacán.
Las intervenciones se llevaron a cabo en el poblado Los Mayos y en la colonia Proyecto Alfa, donde participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la información oficial, en el poblado Los Mayos, personal de Marina y de la SSPC detuvo a una persona y aseguró un arma de fuego larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas con metanfetamina.
En una segunda acción, realizada en la colonia Proyecto Alfa, elementos de Marina, SSPC y FGR ejecutaron una orden de cateo en un inmueble, donde detuvieron a otra persona.
Durante la revisión del lugar, las autoridades aseguraron dos armas de fuego cortas, siete cartuchos, dosis de metanfetamina y dos vehículos.
La información difundida por las autoridades no precisa la identidad de las dos personas detenidas ni señala si pertenecen a algún grupo delictivo o cuentan con antecedentes penales.
Tampoco se dieron a conocer mayores detalles sobre cómo se desarrollaron los operativos, las circunstancias en las que fueron detenidas las personas o si las intervenciones derivaron de trabajos de inteligencia o de alguna investigación previa.
En cuanto al armamento y equipo asegurado, el reporte tampoco especifica el calibre de las armas largas y cortas ni las características de los cargadores, cartuchos o vehículos decomisados. Las autoridades únicamente informaron sobre los resultados de ambas acciones, sin precisar la cantidad de metanfetamina asegurada en cada intervención.
Las personas detenidas y los indicios quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que realizarán las investigaciones para determinar la posible relación de los implicados con actividades delictivas.