CULIACÁN. _ Dos personas detenidas, armas de fuego, cargadores, cartuchos, metanfetamina y dos vehículos asegurados fue el saldo de dos operativos realizados por fuerzas federales en distintos puntos de Culiacán. Las intervenciones se llevaron a cabo en el poblado Los Mayos y en la colonia Proyecto Alfa, donde participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con la información oficial, en el poblado Los Mayos, personal de Marina y de la SSPC detuvo a una persona y aseguró un arma de fuego larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas con metanfetamina.

En una segunda acción, realizada en la colonia Proyecto Alfa, elementos de Marina, SSPC y FGR ejecutaron una orden de cateo en un inmueble, donde detuvieron a otra persona. Durante la revisión del lugar, las autoridades aseguraron dos armas de fuego cortas, siete cartuchos, dosis de metanfetamina y dos vehículos. La información difundida por las autoridades no precisa la identidad de las dos personas detenidas ni señala si pertenecen a algún grupo delictivo o cuentan con antecedentes penales.