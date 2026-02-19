$!Detienen a dos por extorsión en Mazatlán; operaban en el Mercado de Abastos La Yarda

Dos presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes del mercado de abastos fueron detenidos en Mazatlán, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El anuncio fue realizado por el funcionario federal a través de su cuenta oficial en X, donde señaló que estas acciones forman parte del seguimiento a la Estrategia Nacional contra la Extorsión en Sinaloa.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Ivo Pérez López, de 47 años y Luis Alberto Guzmán López de 49 años, integrantes de una célula delictiva independiente dedicada a la extorsión de comerciantes en el Mercado de Abastos La Yarda, de Mazatlán.