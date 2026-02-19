$!Detienen a dos por extorsión en Mazatlán; operaban en el Mercado de Abastos La Yarda

Dos presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes del mercado de abastos fueron detenidos en Mazatlán, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El anuncio fue realizado por el funcionario federal a través de su cuenta oficial en X, donde señaló que estas acciones forman parte del seguimiento a la Estrategia Nacional contra la Extorsión en Sinaloa.
Los detenidos fueron identificados como Víctor Ivo Pérez López, de 47 años y Luis Alberto Guzmán López de 49 años, integrantes de una célula delictiva independiente dedicada a la extorsión de comerciantes en el Mercado de Abastos La Yarda, de Mazatlán.
De acuerdo con lo difundido, el grupo criminal amenazaba a sus víctimas y las obligaba a firmar pagarés y documentos apócrifos para imponerles cuotas periódicas, bajo presión y amenazas.
Derivado de labores de investigación de gabinete y campo, los efectivos obtuvieron información de una célula delictiva dedicada a la extorsión a comerciantes en el Mercado La Yarda en Mazatlán.
A través de trabajos de inteligencia, se identificó que la célula criminal forzaba a sus víctimas a dar cuotas periódicas a cambio de protección. Por lo que se desplegó un operativo y fueron detenidos dos hombres en flagrancia al momento de recibir un cobro, a quienes les aseguraron 100 mil pesos, dosis de narcótico y equipos telefónicos.
Durante el operativo se aseguró dinero en efectivo presuntamente producto de la extorsión, dosis de narcótico y equipos telefónicos.
En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.