Seguridad
|
Robo a comercio

Detienen a dos por robo a comercios en Culiacán

Juan “N” y Rafael “N” fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, acusados de robo en distintos establecimientos de Culiacán, uno en el sector Tres Ríos y otro en la colonia Centro
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
10/11/2025 15:08
10/11/2025 15:08

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron detenidos en distintos hechos por su presunta participación en robos a comercios en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), agentes de la Unidad Preventiva realizaron ambas detenciones en diferentes puntos de la capital sinaloense: una en el sector Tres Ríos y otra en la colonia Centro.

Los detenidos fueron identificados como Juan “N.”, de 56 años, y Rafael “N.”, de 51 años, quienes fueron asegurados luego de sustraer diversos artículos de establecimientos abiertos al público.

Tras su arresto, los dos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el seguimiento del caso, como presuntos responsables del delito de robo a comercio y lo que resulte.

#Culiacán
#Seguridad
#Robo a comercios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube