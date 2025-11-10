Detienen a dos por robo a comercios en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron detenidos en distintos hechos por su presunta participación en robos a comercios en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), agentes de la Unidad Preventiva realizaron ambas detenciones en diferentes puntos de la capital sinaloense: una en el sector Tres Ríos y otra en la colonia Centro.

Los detenidos fueron identificados como Juan “N.”, de 56 años, y Rafael “N.”, de 51 años, quienes fueron asegurados luego de sustraer diversos artículos de establecimientos abiertos al público.

Tras su arresto, los dos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el seguimiento del caso, como presuntos responsables del delito de robo a comercio y lo que resulte.