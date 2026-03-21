Detienen a dos presuntos responsables de despojo y quema de vehículo en Mazatlán

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a dos personas luego de un reporte de robo de vehículo en Mazatlán.

La información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado indica que el despojo ocurrió en el camino hacia la Isla de la Piedra, por lo que implementaron un operativo de búsqueda de los supuestos responsables.

Al llegar al entronque con el poblado Barrón, las autoridades localizaron un vehículo de carga incendiado, y al ampliar el operativo, encontraron a dos civiles que circulaban en una motocicleta similar a la señalada en la denuncia y con vestimenta igual a la reportada.

Al percatarse de la presencia de la autoridad, dichas personas intentaron darse a la fuga; sin embargo, fueron interceptadas y detenidas.

Los detenidos, así como la motocicleta asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien será el encargado de realizar las investigaciones correspondientes.