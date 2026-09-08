Detienen a dos presuntos secuestradores de mineros de Concordia

Fuerzas federales detuvieron en Concordia a Ángel Gabriel “N”, “Tronco”, y Milton Yair “N”, presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Menores” del Cártel de Sinaloa.

Ambos están relacionados con la privación ilegal de la libertad de 10 mineros en Concordia, Sinaloa.

La detención ocurrió tras trabajos de inteligencia militar, realizados por personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en Concordia.

Sinaloa enfrenta una compleja situación de seguridad, marcada por la presencia y operación de grupos delictivos que impactan diversas regiones.

Concordia, particularmente, ha sido escenario de incidentes relacionados con la actividad minera y la disputa territorial entre organizaciones criminales.

Ángel Gabriel “N”, “Tronco” y Milton Yair “N” son identificados como presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Menores”, del Cártel de Sinaloa.

Esta organización está vinculada con Óscar Luciano Martínez Larios, “Casco”, a quien se le señala como jefe regional de “Los Chapitos”.

Ambos individuos están relacionados con la privación ilegal de la libertad de 10 trabajadores de la empresa Minera Canam/Vizsla Silver Corp.

Este hecho ocurrió el 23 de enero de 2026 en el municipio de Concordia.

Durante la detención, a los sujetos se les aseguraron dos armas largas, un aditamento lanzagranadas calibre 40 milímetros, así como cargadores y municiones de diversos calibres.

También se encontró droga y equipo táctico en su posesión.

Los detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán.

Ahí se continuará con las actuaciones ministeriales correspondientes para integrar la carpeta de investigación.