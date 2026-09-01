Detienen a dos tras persecución y enfrentamiento con militares en Salvador Alvarado

Dos detenidos, así como un automóvil y sustancias ilícitas aseguradas, fue el saldo de la persecución y enfrentamiento entre militares y civiles registrados este martes en Salvador Alvarado.

De manera inicial trascendió que un sujeto habría sido abatido y otro detenido, sin embargo, en el lugar se verificó que no hubo personas sin vida, sino dos personas capturadas por el Ejército Mexicano.

Asimismo, les fue asegurada una arma corta tipo pistola 9 milímetros, así como diversa droga y ponchallantas, además de una camioneta Dodge Journey.

El evento comenzó sobre la carretera Internacional México 15, donde los soldados marcaron el alto a los ocupantes de la camioneta, quienes omitieron la indicación y aceleraron la marcha, lo que desató la persecución.

Al llegar a la comunidad Álamo de los Montoya, hubo un intercambio de disparos entre civiles y militares, que concluyó sobre una brecha de terracería, donde finalizó el hecho.