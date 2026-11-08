$!Detienen a dos tras persecución y tiroteo de policías y civiles en Culiacán; uno tiene 14 años

CULIACÁN._ Una persecución y presunto tiroteo entre elementos de la Policía Estatal de Sinaloa y civiles presuntamente armados culminó con dos personas detenidas, una de ellas herida, en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán. Asimismo, se reveló que otro de los arrestados fue identificado como Kevin “N”, un menor de 14 años de edad.

Los hechos se reportaron durante la mañana de este domingo 8 de noviembre en diversas calles del sector, y culminó sobre el Paseo de los Himalayas, casi al llegar a la calle Cerro de los Cochumates. En el lugar se dio a conocer que los presuntos delincuentes trataban de huir a bordo de un automóvil Nissan Versa blanco, y en su intento de escapar chocaron de frente contra un Toyota Corolla que estaba estacionado.

Uno de los detenidos resultó herido y fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana hacia un hospital, escoltado por la Policía Estatal. De manera preliminar se dio a conocer que en el automóvil habría sido asegurado armamento.