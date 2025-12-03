$!Detienen a ‘El 02’, cabecilla de célula ligada al Cártel de Sinaloa

Autoridades federales detuvieron a Roberto “N”, alias El 02, identificado como líder de la célula conocida como Los Fariseos, vinculada al grupo Cabrera Sarabia, afín al Cártel de Sinaloa.

La detención ocurrió el 2 de diciembre de 2025 en la localidad de El Pueblito, municipio de Aldama, Chihuahua, tras un enfrentamiento armado durante una operación encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Según información de las autoridades federales, los elementos realizaban recorridos terrestres cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión. Como resultado del operativo, también fueron detenidas diez personas más vinculadas con dicha organización delictiva.