$!Detienen a ‘El 02’, cabecilla de célula ligada al Cártel de Sinaloa

Autoridades federales detuvieron a Roberto “N”, alias El 02, identificado como líder de la célula conocida como Los Fariseos, vinculada al grupo Cabrera Sarabia, afín al Cártel de Sinaloa.
La detención ocurrió el 2 de diciembre de 2025 en la localidad de El Pueblito, municipio de Aldama, Chihuahua, tras un enfrentamiento armado durante una operación encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Según información de las autoridades federales, los elementos realizaban recorridos terrestres cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión. Como resultado del operativo, también fueron detenidas diez personas más vinculadas con dicha organización delictiva.
“El 02” es considerado uno de los principales generadores de violencia en los municipios de Aldama, Coyame del Sotol, Manuel Benavides y Ojinaga, todos en Chihuahua. Las autoridades lo señalan como presunto responsable de las confrontaciones entre los grupos delictivos La Línea y Cabrera Sarabia en aquella entidad.
El detenido cuenta con una orden de extradición en proceso por parte de Estados Unidos y es identificado como objetivo prioritario por el Gobierno de México. Sus actividades delictivas se enfocaban en el narcomenudeo y en ordenar ejecuciones.
Durante el operativo fueron aseguradas 11 armas largas, dos ametralladoras, dos fusiles Barret, tres vehículos, diversos artefactos explosivos y un dron. Los detenidos, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para la integración de la carpeta de investigación.
Esta detención se suma a la captura de Leonardo Daniel Martínez Vera, alias “El Pato”, ocurrida el 15 de octubre de 2025, en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante un operativo conjunto con agencias de seguridad de Estados Unidos. “El Pato” encabezaba una célula de Los Mayos que operaba como brazo táctico del Cártel de Sinaloa en Chihuahua y Durango.
Los Cabrera Sarabia son una familia con base en Durango que controla el cultivo de droga en aquella entidad y en Chihuahua, zona conocida como el Triángulo Dorado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos los designó como narcotraficantes y los identificó como operadores de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.