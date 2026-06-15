$!Detienen a “El 24”, presunto líder criminal en Sinaloa; aseguran armas y explosivos

CULIACÁN. _ Autoridades federales y estatales informaron la detención de 11 presuntos integrantes de células delictivas en Sinaloa, entre ellos Iván “N”, alias “El 24”, señalado como presunto líder regional de una organización criminal con operaciones en la entidad. De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, las acciones se realizaron en los municipios de Culiacán, Mocorito, Concordia, El Rosario, Mazatlán, San Ignacio, Escuinapa, Elota y Cosalá. Como resultado de estos operativos también fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, cargadores, explosivos improvisados y equipo táctico.

Las autoridades informaron que la detención de Iván “N”, alias “El 24”, ocurrió durante operativos desplegados en los municipios de Culiacán y Mocorito, donde además fueron capturadas otras tres personas, para un total de cuatro detenidos en esa zona. Sin embargo, el comunicado oficial no precisa el sitio exacto donde fue localizado y asegurado el presunto líder criminal.

En Concordia, específicamente en el poblado Las Iguanas, las fuerzas de seguridad aseguraron un arma larga, 46 cargadores y 3 mil 001 cartuchos.

Mientras tanto, en El Rosario, en la comunidad de Las Habitas, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un extranjero y un menor de edad. En el lugar se aseguró un fusil Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

En otro hecho ocurrido en Mocorito, en la comunidad Ranchito de los Gaxiola, fue detenido un hombre a quien le aseguraron seis armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, dos chalecos tácticos, siete kilogramos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

Por otra parte, en Mazatlán, en la sindicatura de La Noria, elementos de seguridad localizaron 951 cartuchos, cinco cargadores y una cuatrimoto durante recorridos terrestres.

Asimismo, en la comunidad de La Amole, también en Mazatlán, fueron detenidas tres personas, una de ellas de nacionalidad extranjera. Se les aseguraron cinco armas largas, un arma corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas.

En San Ignacio, durante recorridos de seguridad, las autoridades localizaron siete artefactos explosivos improvisados, 29 estopines eléctricos, 49 estopines de retardo y seis salchichas explosivas.

En Escuinapa, específicamente en la estación fitosanitaria La Concha, fue localizado un bulto que contenía cinco armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, tres chalecos tácticos y cinco culatas para arma larga.

De igual forma, en Elota, en las inmediaciones del poblado Casas Grandes, se localizó un campamento clandestino donde fueron aseguradas cuatro armas largas, 56 cartuchos, 10 cargadores, un chaleco y ropa táctica.

Finalmente, en los municipios de Culiacán y Cosalá, en las comunidades La Pluma de la Gallina, Bacatá, El Sauce, Las Amargosas y La Vuelta del Cerro, fueron inhabilitadas seis áreas de concentración de material diverso utilizadas presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas. En dichos sitios se aseguraron tres armas largas, cinco cargadores, 217 cartuchos, un reactor de síntesis orgánica, además de 5 mil 490 litros y 250 kilogramos de sustancias químicas.

Las autoridades estimaron que la afectación económica a la delincuencia organizada por estos aseguramientos asciende a aproximadamente 110 millones de pesos.