$!Detienen a ‘El Sagitario’ en operativo federal en la colonia Guadalupe, en Culiacán

CULIACÁN._ Durante un operativo desplegado la tarde de este miércoles en la colonia Guadalupe, en Culiacán, fue detenido Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario” y/o “El Señor de la Silla”; junto con otros tres personas más. Las detenciones se realizaron al interior de un domicilio ubicado en la calle Río Elota, entre la avenida Manuel Bonilla y la calle Juan M. Banderas, donde se concentró la movilización de fuerzas federales.

Por al menos tres horas, a partir de las 15:00 horas, elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantuvieron sitiada la colonia, delimitando un perímetro que abarcó hasta las calles Juan M. Banderas, Manuel Bonilla, Río San Lorenzo y Río Piaxtla. Durante las acciones, se registró el sobrevuelo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas en tanto se llevaban las acciones.

Tras el operativo, elementos de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, colocaron sellos de aseguramiento en el inmueble, en los que se indica que la propiedad quedó bajo resguardo de la autoridad federal. De igual forma, al menos un vehículo localizado en el lugar fue asegurado, con sellos colocados en los portones de las cocheras y en la entrada principal del domicilio.

Cerca de las 18:30 horas, autoridades se retiraron de la escena, dejando únicamente el inmueble con los sellos de aseguramiento. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial las detenciones ni el operativo desplegado.