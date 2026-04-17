Detienen a ‘El Taurus’ en Culiacán por tentativa de homicidio

CULIACÁN. _ Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) cumplieron una orden de arresto contra Juan Carlos “N”, de 32 años, conocido como ‘El Taurus’. Al detenido se le señala por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público de la Región Centro, los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 9 de abril en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán. En dicho sector, el ahora detenido habría agredido a una persona utilizando un arma de fuego.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre la UNESA y agentes de la Policía de Investigación del grupo Ares, quienes realizaron las diligencias para el esclarecimiento del caso.