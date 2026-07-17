Detienen a “El Venado”, presunto asesino del beisbolista Ángel Enrique Valdez en Mayocoba, Ahome

AHOME. _ La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Policía de Investigación de la Zona Norte, detuvo a Cristian “F”, alias El Venado, de 30 años de edad, por su presunta participación en el homicidio del beisbolista Ángel Enrique Valdez Ruiz, ocurrido el pasado 15 de julio en el ejido Mayocoba, perteneciente a la sindicatura Villa de Ahome, en Ahome.

La captura se realizó durante las primeras horas de este viernes 17 de julio, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, el crimen ocurrió la tarde del 15 de julio de 2026, cuando Ángel Enrique se encontraba al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Ignacio Zaragoza, en el ejido Mayocoba, donde presuntamente fue atacado por un grupo de personas que le provocaron lesiones mortales.