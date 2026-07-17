Detienen a “El Venado”, presunto asesino del beisbolista Ángel Enrique Valdez en Mayocoba, Ahome

AHOME. _ La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Policía de Investigación de la Zona Norte, detuvo a Cristian “F”, alias El Venado, de 30 años de edad, por su presunta participación en el homicidio del beisbolista Ángel Enrique Valdez Ruiz, ocurrido el pasado 15 de julio en el ejido Mayocoba, perteneciente a la sindicatura Villa de Ahome, en Ahome.
La captura se realizó durante las primeras horas de este viernes 17 de julio, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja.
De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, el crimen ocurrió la tarde del 15 de julio de 2026, cuando Ángel Enrique se encontraba al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Ignacio Zaragoza, en el ejido Mayocoba, donde presuntamente fue atacado por un grupo de personas que le provocaron lesiones mortales.
Las investigaciones de la Fiscalía, sustentadas en testimonios recabados en el lugar de los hechos, establecen que al menos cuatro hombres, presuntamente integrantes de una misma familia conocida en la comunidad como los “Macheteros”, participaron en la agresión.
Durante el ataque, la víctima sufrió múltiples heridas provocadas con machete en los brazos y el tórax. No obstante, las indagatorias señalan a Cristian “F” como el presunto responsable de golpearlo en la cabeza con una piedra, lesión que habría sido la causa de su muerte.
Tras su detención, el imputado, con domicilio en el ejido La Florida, fue trasladado inicialmente a la base de la Policía de Investigación en Los Mochis y posteriormente ingresado, bajo un operativo de seguridad, al Centro Penitenciario Goros II.
Se prevé que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público formulará la imputación y solicitará al Juez la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debido a la gravedad del delito.
La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para identificar, localizar y detener al resto de las personas presuntamente involucradas en el homicidio, ya que los testimonios recabados señalan la participación de más agresores en el ataque contra el joven beisbolista.