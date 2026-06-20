$!Detienen a enfermero del IMSS en Culiacán; lo investigan por presunto robo de medicamentos de alta especialidad

Un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue detenido en Culiacán por su presunta participación en el robo y desvío de medicamentos de alta especialidad destinados a pacientes con enfermedades crónicas y de alto riesgo.
De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el detenido fue identificado como Abel Elías Ahumada García, quien se desempeñaba como enfermero en el Hospital Regional No. 1 del IMSS.
La detención fue realizada durante la tarde del viernes 19 de junio, alrededor de las 15:12 horas, en las inmediaciones del propio nosocomio, ubicado sobre el bulevar Francisco Zarco, en la colonia Miguel Alemán.
Al momento de su captura, el trabajador portaba uniforme médico color blanco. Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal y trasladado para continuar con el proceso correspondiente.
Según las investigaciones preliminares, Abel Elías es señalado como probable responsable del desvío de medicamentos de alta especialidad utilizados en tratamientos para pacientes con cáncer, VIH y diabetes, entre otras enfermedades.
Fuentes relacionadas con el caso indican que las autoridades federales y ministeriales también investigan la posible existencia de una red interna dedicada a la sustracción y comercialización irregular de medicamentos dentro de la institución de salud.