$!Detienen a enfermero del IMSS en Culiacán; lo investigan por presunto robo de medicamentos de alta especialidad

Un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue detenido en Culiacán por su presunta participación en el robo y desvío de medicamentos de alta especialidad destinados a pacientes con enfermedades crónicas y de alto riesgo.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el detenido fue identificado como Abel Elías Ahumada García, quien se desempeñaba como enfermero en el Hospital Regional No. 1 del IMSS.

La detención fue realizada durante la tarde del viernes 19 de junio, alrededor de las 15:12 horas, en las inmediaciones del propio nosocomio, ubicado sobre el bulevar Francisco Zarco, en la colonia Miguel Alemán.