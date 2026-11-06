Detienen a Erick “N” por feminicidio de agente de la Guardia Nacional en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión contra Erick “N”, de 29 años, señalado como probable responsable del delito de feminicidio, relacionado con el hallazgo del cuerpo de una mujer ocurrido el pasado 2 de noviembre en la colonia Alturas del Sur, en Culiacán.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) localizaron y detuvieron al hombre tras las investigaciones realizadas por el caso.