Detienen a Erick “N” por feminicidio de agente de la Guardia Nacional en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión contra Erick “N”, de 29 años, señalado como probable responsable del delito de feminicidio, relacionado con el hallazgo del cuerpo de una mujer ocurrido el pasado 2 de noviembre en la colonia Alturas del Sur, en Culiacán.
De acuerdo con la información de la Fiscalía, elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) localizaron y detuvieron al hombre tras las investigaciones realizadas por el caso.
Erick “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica.
Los hechos
El pasado lunes 2 de noviembre se reportó el hallazgo de una mujer sin vida al interior de un departamento del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán.
La víctima fue identificada como Christian Siboney, elemento activo de la Guardia Nacional y, de acuerdo con los primeros reportes de seguridad, presentaba huellas de asfixia por estrangulamiento.