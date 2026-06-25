$!Detienen a ex jefe policíaco de Escuinapa en operativo en Isla del Bosque

MAZATLÁN._ El ex Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, Hilario Martínez Gómez, es una de las personas que fue detenidas durante el operativo realizado este jueves en ese municipio, en el que también fue capturado Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin”, identificado por autoridades como presunto jefe de una célula delictiva que operaba en la zona de Isla del Bosque. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), el exjefe policiaco es de complexión regular, tez morena y cabello corto de color negro. Al momento de su detención vestía una playera tipo polo verde, pantalón de mezclilla azul marino y botas tácticas negras. El registro también indica que el estatus de la detención es “en traslado”.

Martínez Gómez, elemento de la Policía Estatal, asumió la Dirección de Seguridad Pública de Escuinapa en julio de 2023, durante la administración de la entonces Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez. Permaneció en el cargo hasta octubre de 2025, con un breve relevo en mayo de 2024 que duró apenas unas horas, ya que posteriormente fue reincorporado como titular de la corporación.

Durante su gestión también trabajó bajo la administración del alcalde Víctor Manuel Díaz Simental. Su permanencia concluyó semanas después del ataque con explosivos registrado el 2 de octubre de 2025 contra las instalaciones de la corporación, hecho que ocasionó daños en el Gimnasio Municipal y en el área de cocina de la dependencia, en un contexto marcado por la recurrencia de artefactos explosivos en la cabecera municipal.

A finales de octubre de ese mismo año fue sustituido por el Policía Estatal Abel Rosario López Domínguez, quien permaneció al frente de la corporación hasta enero de 2026, cuando se retiró por jubilación. Desde entonces, el cargo es ocupado por Rosario Guadalupe Camacho García. Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han informado oficialmente el saldo del operativo desplegado en el sur de Sinaloa, el cual provocó bloqueos carreteros y reportes de un presunto enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad.