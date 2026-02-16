Detienen a extranjero con motocicleta de placas sobrepuestas en Mazatlán

En el marco del operativo de seguridad implementado por el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, autoridades de los tres órdenes de gobierno detuvieron a un hombre de nacionalidad extranjera que circulaba en una motocicleta con placas sobrepuestas.

De acuerdo con el reporte oficial, durante recorridos de vigilancia en la colonia Manuel J. Clouthier, agentes de seguridad detectaron a un hombre a bordo de una motocicleta, a quien le marcaron el alto para realizar una inspección preventiva.

Tras la revisión, se determinó que las placas colocadas en la unidad no correspondían a la motocicleta. El conductor manifestó ser de nacionalidad colombiana, sin embargo, no acreditó su legal estancia en el País.

Ante esta situación, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, instancia que iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, mientras que la motocicleta quedó asegurada y fue turnada a la autoridad investigadora para las diligencias de ley.

El aseguramiento fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva.