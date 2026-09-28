$!Detienen a grupo armado en Culiacán tras reporte al 089; uno es menor de edad

Agentes del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron en Culiacán a un grupo de civiles armados, entre los que hay un menor de edad, tras atender una denuncia al 089.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en el reporte recibido se señaló un domicilio en la colonia Lombardo Toledano, al norte de la capital, a donde se movilizaron los oficiales.
Luego de implementar el operativo correspondiente, detuvieron al grupo de seis civiles, entre los que había un menor; les decomisaron un subfusil calibre 5.7x28 milímetros, y un fusil tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros.
Junto con estas armas, incautaron 21 cargadores calibre 7.62x39 milímetros, dos cargadores calibre 5.7x28 milímetros, mil 630 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros, 60 cartuchos calibre 5.7x28 milímetros, cuatro chalecos balísticos, y ocho placas balísticas.
Asimismo, aseguraron cinco bolsas con presunta mariguana, con un peso aproximado de 4.61 kilogramos, 600 dosis de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 165 gramos, y dos vehículos sin reporte de robo.
Los detenidos, el armamento y todos los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.