$!Detienen a grupo armado en Culiacán tras reporte al 089; uno es menor de edad

Agentes del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP) detuvieron en Culiacán a un grupo de civiles armados, entre los que hay un menor de edad, tras atender una denuncia al 089.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en el reporte recibido se señaló un domicilio en la colonia Lombardo Toledano, al norte de la capital, a donde se movilizaron los oficiales.

Luego de implementar el operativo correspondiente, detuvieron al grupo de seis civiles, entre los que había un menor; les decomisaron un subfusil calibre 5.7x28 milímetros, y un fusil tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros.