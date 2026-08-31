$!Detienen a grupo armado en Rosario: cuatro son de Colombia y dos de Cuba

Un grupo armado conformado por nueve personas fue detenido por elementos del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal, así como el Ejército Mexicano, en el municipio de Rosario.

Las detenciones se concretaron en el poblado de Agua Verde, luego de que los uniformados detectaron al comando armado en un domicilio de dicha localidad.

Al desplegar un operativo en la zona, capturaron a las nueve personas, de los cuales cuatro son procedentes de Colombia, dos de Cuba, además de que entre los aprehendidos hay dos mujeres, una de ellas menor de edad.